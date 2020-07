Un punto della situazione sui lavori della terza corsia, sul traffico e l'organizzazione della società per quanto riguarda la gestione dei flussi nei weekend estivi, i regolamenti interni relativi alle procedure di affidamento di lavori e servizi e, infine, l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde lungo la rete autostradale. Sono i punti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione di Autovie Venete che si è riunito ieri a Trieste, presieduto dall'avvocato Maurizio Paniz. Terza corsia in dirittura d'arrivo per il tratto Alvisopoli-Gonars (terzo lotto), dove è stata conclusa la stesa dell'asfalto drenante; restano una serie di lavori di rifinitura dei new jersey centrali e delle banchine laterali, ma le tre corsie sono già percorribili. Per velocizzare al massimo l'avanzamento degli interventi, Autovie Venete, di concerto con il consorzio Tiliaventum che sta realizzando l'opera, ha deciso di non interrompere il cantiere inestate. I lavori, però, continueranno a svolgersi di notte, per ridurre al massimo i disagi al traffico. Manca ancora qualche mese, invece, per la conclusione del tratto Gonars-Nodo di Palmanova, un sub lotto delicato perché i lavori hanno interessato l'interconnessione fra A4 e A23, un incrocio fra sei direttrici di traffico che ha richiesto particolari cautele durante le lavorazioni. Anche in questo caso le carreggiate fra Gonars e il nodo sono già a tre corsie, mentre gli agganci fra le rampe che si incrociano richiederanno ancora qualche mese di lavoro. Super operativo il cantiere del primo sub lotto (Alvisopoli-Portogruaro) del secondo lotto (San Donà di Piave Alvisopoli) dove sono già stati abbattuti due cavalcavia (Teglio Veneto Gorgo e Casermette), sui 5 complessivi che saranno demoliti e ricostruiti. È stato poi approvato il bando di gara per la manutenzione delle aree a verde, appalto da 12,6 milioni di euro; si interverrà anche sui caselli di Trieste-Lisert e di San Donà.

