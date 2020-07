IL CASO

UDINE (al.pi.) All'Università di Udine arriveranno sciamani da ogni parte del mondo e scatta la polemica. Il nuovo master, Partnership e Sciamanesimo, del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società dell'Ateneo friulano ha scatenato infatti da più parti una reazione perplessa. Il corso ha l'obiettivo di approfondire gli aspetti bioculturali degli studi di partnership nelle letterature e culture, fornendo le basi scientifiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche dello sciamanesimo tradizionale e prevede anche incontri esperienziali con sciamani.

Un approccio sicuramente nuovo, che però non piace a tutti: tra i primi a sollevare dubbi sulla scelta dell'Ateneo, c'è il circolo Uaar (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) di Udine. «In un periodo storico nel quale il dubbio, che assieme alla curiosità, sta alla base del metodo scientifico viene brandito da chiunque per giustificare la propria ignoranza e divulgare credenze strampalate, è fondamentale che le istituzioni si schierino con la scienza e la ricerca hanno commentato sul profilo Facebook - Ci chiediamo se l'Università abbia seriamente valutato l'idoneità dei dieci sciamani del corpo docente a svolgere attività didattiche, così come se sia stata condotta una seria valutazione sull'opportunità e la coerenza di tale corso con la mission dell'Ateneo udinese. Perché una cosa è la cultura che scaturisce dalla ricerca scientifica, altra cosa è far salire letteralmente in cattedra persone che, legittimamente, hanno scelto un'altra strada, che con il rigore e la scienza ha ben pochi punti di contatto. Da parte nostra ci auguriamo un maggiore senso di responsabilità dell'istituzione di più alta formazione del nostro territorio nell'evitare la diffusione di pseudoscienze e ingerenze religiose esotiche, di cui il nostro Paese non ha certamente (altro) bisogno».

Le perplessità arrivano anche dal mondo culturale: «Ci vuole serietà, nell'approccio alla filosofia, così come allo sciamanesimo. E ci vuole rispetto ha commentato lo scrittore Tullio Avoledo - Se l'università ritiene di essere sullo stesso piano, se non superiore, alle dottrine e alle pratiche sciamaniche, ben venga il master. Purché non sia un'altra espressione di quello che si chiama sciamanesimo di plastica. Purché l'approccio sia umile e rispettoso. La filosofia può - e, anzi, dovrebbe - certamente far parte del bagaglio culturale di un buon manager; ma non può essere vista come una delle tante lame e aggeggi di un coltellino dell'esercito svizzero. Da bambino ho conosciuto il potere di pratiche antiche e nessun ricercatore universitario si è curato di raccogliere e conservare quella saggezza a chilometro zero che ora dovremmo importare dalla Siberia. Il mio rispetto per lo sciamanesimo nasce inoltre da molte letture, e da qualche incontro straordinario. Non tollero perciò l'idea che possa venir considerato un tool per manager».

