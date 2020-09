IL CONFRONTO

LIGNANO (al) Settembre sembra da record, dopo un eccellente agosto e un luglio in cui si è lavorato a pieno regime. Sono queste constatazioni che, messe in fila, descrivono per Lignano una stagione estiva con un bilancio indubbiamente positivo e al di sopra delle aspettative. Sono le notizie di prima mano che ieri l'assessore regionale al Turismo Sergio Bini ha raccolto a Terrazza a Mare direttamente dagli operatori turistici lignanesi, presenti insieme al sindaco della città, per un primo bilancio di un'estate partita all'insegna delle stringenti regole Covid-19 e di un flusso internazionale dato quasi in secca. La spiaggia, le sue strutture e il mondo della ristorazione hanno comunque potuto lavorare pressoché a pieno regime da metà luglio. Anche i pubblici esercizi hanno registrato un andamento stagionale con perdite limitate rispetto ai timori dei mesi precedenti, mentre la ricettività ha sofferto, specialmente per quanto attiene alle strutture in affitto, mentre sono cambiate le modalità di fruizione degli appartamenti, con soggiorni brevi e prenotazioni dell'ultimo minuto. Importanti, poi, i record di transiti nelle marine, che registrano anch'esse soddisfazione per l'andamento della stagione. È cambiata inoltre anche la tipologia del flusso turistico, che, come si evidenzia ancor di più nella parte finale dell'estate, è stato costituito da italiani, soprattutto dalla Lombardia e dal Veneto, corregionali, ma anche da austriaci e tedeschi, nonché ospiti dall'area balcanica che sono tornati in maniera significativa soprattutto nelle ultime settimane. Bini, che dopo la tappa sulla spiaggia ha raggiunto in bicicletta diversi luoghi del centro balneare friulano, ha sottolineato la vicinanza della Regione al centro e ha ricordato come, consapevoli delle difficoltà, fin dall'inizio abbiamo affrontato assieme al Comune e agli operatori economici i nodi legati allo sviluppo della stagione estiva I risultati delle presenze dei turisti che hanno scelto Lignano e il Friuli Venezia Giulia per le sue attrattive, per la bellezza dei luoghi e per le sue qualità, testimoniano il buon lavoro svolto, rimanendo sempre al fianco degli operatori, e dimostrando assieme rapidità nelle scelte, la capacità di decidere come ripartire secondo le prescrizioni sanitarie, l'efficacia di riorganizzarsi in base alle stesse. Soddisfazione è stata espressa anche dagli operatori che hanno detto di apprezzare e condividere sia il metodo di lavoro scelto dalla Regione che le decisioni adottate prima e dopo la ripartenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA