Gli insetti killer per agricoltura e salute

INSETTI KILLERUDINE Dall'agricoltura, alla zootecnia all'essere umano: anche in Friuli bisogna imparare a convivere con gli insetti killer. Che siano autoctoni o appartenenti a specie aliene, a volte letali, altre dannosi, sono ben pochi i rimedi per mettersi al riparo. Pochi si possono combattere e l'arma migliore, spesso, è attendere che la natura faccia il suo corso.GLI SPAURACCHINon si può definire propriamente un insetto killer, ma la cimice asiatica marmorata riesce a mettere alcuni produttori in ginocchio e i numeri parlano chiaro....