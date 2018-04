Gli animalisti premiano l'eroica pitbull delle gemelline

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAMARTIGNACCO Quello delle due gemelline di Tarcento è stato un salvataggio corale. Lo hanno raccontato le cronache, lo hanno ripetuto i genitori, ringraziando i tantissimi che si sono dati da fare per ritrovare le loro bambine. Forze dell'ordine, soccorritori, ma anche tanti semplici cittadini. In questa mobilitazione generale, fra tanti uomini e donne, giovani e anziani, un ruolo innegabile se l'è ritagliato anche la cagnolina della famiglia, la pitbull Margot, che ha vegliato e scaldato le due sorelline in attesa dei soccorsi....