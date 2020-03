COMMENTI

UDINE La Lega applaude alle misure sul gioco d'azzardo in Friuli. «L'utilizzo dell'applicativo Smart anche in Friuli Venezia Giulia procede nella direzione di predisporre misure legislative efficaci per affrontare con strumenti innovativi la piaga dell'azzardopatia, evitando inutili allarmismi, ma partendo dalla volontà di essere al fianco di quelle persone che hanno sviluppato questa terribile dipendenza o che, comunque, sono più a rischio di entrare nel vortice del gioco d'azzardo patologico». Il commento arriva dai banchi dell'europarlamento con Elena Lizzi, soddisfatta dell'utilizzo di Smart, uno strumento per monitorare la diffusione del gioco d'azzardo lecito in Friuli Venezia Giulia.

«In Friuli Venezia Giulia possiamo parlare con cognizione di causa di circa 6.000 famiglie con problemi di azzardopatia, con tutti i rischi annessi e connessi che purtroppo conosciamo: situazioni di disagio sociale, predisposizione a commettere atti illeciti pur di poter continuare a giocare e situazioni familiari difficili. Pertanto, strumenti come Smart, recentemente rilasciato dall'Agenzia delle Dogane, rappresenterà per la nostra comunità uno strumento di indubbia utilità per affrontare il fenomeno con dati statistici certi e affidabili. Pensiamo, infatti, che tramite Smart sarà possibile sapere se qualche macchinetta è accesa o utilizzata anche al di fuori dell'orario consentito, oltreché conoscere i volumi di gioco, come quelli delle vincite e delle perdite. Un'ulteriore funzione consentirà la visualizzazione delle mappe in cui sono evidenziati i punti sensibili, in modo da tracciare le attività già presenti e quelle che richiedono un'autorizzazione ad esercitare, in relazione alle distanze dai luoghi sensibili». Lizzi ricorda che la spesa complessiva per il gioco d'azzardo in regione supera i 336 milioni di euro «pensiamo invece se fossero spesi per migliorare la qualità di vita dei cittadini, magari investendoli nelle attività economiche delle nostre comunità. Soprattutto in un periodo di crisi come questo conclude Lizzi sono certa che tutte queste risorse potrebbero fare la differenza». Anche per il consigliere regionale Diego Bernardis «l'utilizzo dell'applicativo Smart da parte della Regione è un grande passo in avanti che consentirà di avere un monitoraggio puntuale e costante a riguardo della diffusione e dell'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito sul territorio regionale. Ancora una volta questa amministrazione regionale conferma con azioni concrete la grande attenzione verso le fasce più deboli e a rischio della popolazione di sviluppare la terribile dipendenza da gioco d'azzardo». Soddisfazione, quindi, in casa Lega per l'incontro fra Fedriga, l'assessore Zilli e i vertici di Dogane e Monopoli. L'adesione a Smart «consentirà all'amministrazione regionale di monitorare diversi dati, fra cui l'orario di accensione e di spegnimento delle macchinette per il gioco lecito, oppure anche sapere se vengono utilizzate al di fuori dell'orario consentito, inoltre saranno noti anche i volumi di gioco in termini monetari, comprese le vincite erogate da ogni singola macchinetta e le perdite per i giocatori. È chiaro che si tratta di un ulteriore strumento a disposizione del legislatore per poter predisporre misure ancor più efficaci ed efficienti nell'intento di contrastare la piaga del gioco d'azzardo patologico».

