Giardin Grande, rivoluzione fallita Concorso di idee senza vincitore

NULLA DI FATTOUDINE Tanto rumore per nulla. Il mega concorso di idee per la riqualificazione urbanistica, architettonica-paesaggistica e della mobilità nell'ambito di piazza Primo maggio si è chiuso senza un vincitore. Tra le trentaquattro proposte ricevute, la commissione giudicatrice ha deciso che nessuna rispondesse compiutamente ai temi che erano stati indicati dal bando. O meglio, alcune di esse presentavano delle soluzioni e proposte interessanti, ma limitate solamente a singoli aspetti indicati nel bando. Per cui, conclusa la fase...