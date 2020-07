AMBIENTE

UDINE 1000 firme, raccolte in poche ore, per chiedere al ministro dell'Ambiente Sergio Costa, e al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che il Tagliamento sia patrimonio dell'umanità Unesco e che la Regione si faccia parte attiva di questa azione, tornando sui suoi passi dopo la bocciatura, da parte della maggioranza, della mozione del gruppo consiliare del Patto per l'Autonomia sottoscritta da tutti i consiglieri di opposizione che la sollecitava in tal senso. La petizione, lanciata il 9 luglio dal segretario del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo, ha raccolto subito l'ampia adesione di quanti ritengono che il Tagliamento ultimo corridoio fluviale intatto delle Alpi, un ambiente unico, dal valore universale, che ha contribuito alla costruzione dell'identità di un territorio dalla storia millenaria meriti la massima tutela possibile. Un coro unanime al quale si sono aggiunti numerosi esponenti del mondo culturale friulano: artisti, scrittori, giornalisti che, nel corso di un'edizione speciale de I giovedì del Patto in diretta Facebook, coordinata da Moretuzzo e dallo scrittore Tullio Avoledo, hanno fatto sentire la loro voce a sostegno della candidatura, tra parole di devozione e di apprezzamento per il grande fratello che unisce tutti attorno alle sue acque. Chi vuole appoggiare la candidatura a patrimonio dell'umanità Unesco, può firmare la petizione all'indirizzo https://www.change.org/p/sergio-costa-il-tagliamento-sia-patrimonio-mondiale-naturale-unesco Per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative è possibile aderire al gruppo Facebook Tagliamento Bene Comune.

