Fvg Strade si dota di tre nuovi mezzi per lo sfalcio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DOTAZIONEUDINE Friuli Venezia Giulia Strade potenzia la flotta di macchine per la manutenzione del verde stradale. La società regionale si è dotata di tre nuovi impianti semoventi idrostatici di ultima generazione per lo sfalcio delle banchine stradali, che sono stati consegnati alla presenza di Giorgio Damiani, amministratore unico della spa, e Daniele Fabbro, direttore della Divisione Esercizio strade regionali locali ex-provinciali. Le macchine sono studiate per lo sfalcio e la triturazione della vegetazione infestante e arbustiva delle...