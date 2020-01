Fusine, la Regione vende la locanda

LA CESSIONE

UDINE Il luogo presenta una bellezza sconcertante:siamo in riva al lago inferiore di Fusine in faccia al Mangart, che si specchia imponente in queste acque con le sue pareti strapiombanti. Questo angolo delle Alpi Giulie nel Tarvisiano manifesta uno fra i più ammalianti scenari dell'intero arco alpino e si trova sul territorio regionale. Proprio la Regione, proprietaria di una larga misura di questi luoghi a cominciare dall'Azienda faunistica Picco di Mezzodì, dopo aver alienato a suo tempo lo chalet sull'altra sponda, ha ora deciso di vendere lo storico fabbricato della locanda Edelweiss, tipica costruzione alpina prevalentemente in legno con incantevole veranda sul lago. Lo si desume da un provvedimento adottato dalla Giunta Fedriga su proposta dell'assessore al patrimonio, Sebastiano Callari, di concerto con il collega Stefano Zannier, che detiene la delega alle risorse forestali. L'attuale gestione della celebre locanda, con servizio di bar, ristorante e alberghetto, è affidata a una famiglia le cui ascendenze hanno condotto l'Edelweiss fin dagli anni Trenta. La concessone è ora in scadenza e i gestori hanno chiesto di poter acquistare la struttura.

La Regione prende le mosse dalla considerazione che il fabbricato, data la sua natura e destinazione (trattoria-albergo), non può rivestire alcun interesse istituzionale per l'Amministrazione regionale, ma riveste un ruolo strategico per la fruizione turistica della foresta regionale circostante e per i servizi che fornisce all'area dei Laghi di Fusine. Proprio per queste ragioni è interesse dell'Amministrazione regionale non procedere alla sua demolizione e dar corso alla sua valorizzazione senza soluzione di continuità rispetto alle attività che attualmente ospita. Ecco perché la Giunta del Friuli Venezia Giulia ha stabilito di trasferire l'immobile dal novero dei beni indisponibili del demanio regionale a quello dei beni disponibili e ne ha, conseguentemente, deciso l'alienazione mediante una procedura di evidenza pubblica al massimo rialzo percentuale sulla base d'asta. Tale importo, definito sulla scorta della perizia curata dai tecnici della Direzione regionale del patrimonio, è stato fissato in 159.355 euro, somma alla quale dovranno essere aggiunti 1.835 euro per i terreni circostanti il fabbricato, nonché ulteriori 15.537 euro agli attuali gestori a titolo d'indennità di avviamento commerciale. Tale indennità andrà versata ai gestori uscenti prima che venga stipulato il contratto di compravendita fra Regione e acquirente, beninteso se l'acquirente non coincida con il gestore uscente medesimo. Al gestore, in ogni caso, la Regione Fvg riconosce il diritto di prelazione: significa che in presenza di offerte uguali dovrà prevalere quella dei gestori. Ora i vari adempimenti che condurranno alla cessione dell'Edelweiss competono agli uffici regionali, chiamati soprattutto a redigere il bando sulla scorta dei parametri economici e procedurali indicati nella delibera approvata dalla Giunta. Chiunque sia l'acquirente del bene, dovrà riconoscere all'Amministrazione Fvg una servitù perpetua di passaggio su due piccoli appezzamenti che circondano l'immobile.

