Furti, presa la banda dell'oro rosso

L'OPERAZIONEUDINE Conclusa l'indagine transnazionale Oro Rosso, avviata nel 2017 dai carabinieri di Cividale e di Gradisca, con diverse ordinanze di custodia cautelare e ventun persone indagate, tutte ritenute responsabili, a vario titolo, delle ipotesi di reato di furto aggravato, continuato e in concorso, in Italia, e di ricettazione all'estero, di pannelli solari e rame. L'operazione si è svolta in due fasi. I primi arresti, cinque in tutto, in Italia, erano stati fatti nelle province di Udine e Torino. All'estero, invece, erano stati...