CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FURTI DI LUSSOUDINE Un bottino in gioielli e abiti di alta moda per migliaia di euro, acquistati via Internet utilizzando codici di carte di credito rubati a cittadini stranieri: è a questo che mirava un'organizzazione criminale composta prevalentemente da cittadini nigeriani residenti in provincia di Reggio Emilia, prima che un'operazione della polizia di Stato ponesse fine, nella mattinata di ieri, al disegno criminoso. L'indagine nasce da una serie di segnalazioni giunte alla Polizia postale da parte di una nota azienda di preziosi che si...