Furlan (Cisl) a Cividale: Natale triste per trecentomila lavoratori italiani

SINDACATO

CIVIDALE «Natale triste per 300mila lavoratori coinvolti nelle 160 crisi aziendali ferme al Mise». Così, si è espressa a Cividale la segretaria nazionale Cisl Annamaria Furlan. In Friuli, invece, sono «45mila disoccupati richiedono azioni e risposte concrete», come ha aggiunto il segretario regionale Alberto Monticco.

Quarantacinquemila disoccupati, a cui vanno aggiunte le circa 10mila persone impiegate in aziende in crisi, che hanno attivato procedure come la cassa integrazione o le ferie forzate; 35mila giovani che non studiano né lavorano e che rimangono socialmente esclusi: vale a dire circa 90mila persone. «Oltre alle crisi già segnalate da tempo, solo in questi ultimi giorni se ne sono aggiunte altre due, Kipre di San Dorligo e Safilo di Martignacco, esempio lampante dell'inefficacia dell'azione politica: cosa si vuole aspettare ancora per avviare politiche industriali degne di tale nome nella nostra regione, così come per avere un tavolo permanente con gli assessorati di industria e lavoro?». La soluzione alle crisi incalza Monticco non può certo essere quella di travasare i lavoratori da un'azienda all'altra. Ora attendiamo di vedere come funzionerà il Piano Sviluppo Impresa. Ringraziamo l'assessore Bini per la sua presenza oggi e per il confronto mantenuto, ma, inutile nascondere, che avremmo preferito una maggiore rapidità nella realizzazione del provvedimento».

