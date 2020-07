FORZE DELL'ORDINE

UDINE Arresti, denunce, controlli e tentate fughe in carrozzina nelle ultime 24 ore in Friuli. I militari di Cividale hanno deferito a piede libero alla Procura di Udine un 41 enne del luogo, il quale, arrestato il 6 luglio scorso per il reato di violenza sessuale, per aver palpeggiato una 33enne lungo la pubblica via, e sottoposto agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico, è stato sorpreso da una pattuglia all'esterno della propria abitazione, in violazione alle prescrizioni impostegli dal Tribunale. Sempre i Carabinieri della Compagnia della città ducale hanno anche dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Udine a carico di un 47enne del luogo, che ha ripetutamente violato il divieto di avvicinamento all'ex-convivente, impostogli a seguito della contestazione del reato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Udine

Venerdì notte il Nucleo Radiomobile è intervenuto ad Attimis per la fuoriuscita autonoma di una Bmw, scoprendo poi che il conducente, un 45enne di Nimis, aveva un valore alcolemico più di quattro volte superiore al consentito. L'uomo si è scagliato contro i militari, che dopo una breve colluttazione lo hanno arrestato. Altro ubriaco alla guida a Udine: fermato in piazzale XXVI Luglio con un tasso alcolemico di 3,35. Si tratta di un 30enne albanese residente in città. L'uomo è stato sanzionato anche per ubriachezza e rifiuto di fornire le proprie generalità ai militari. Altro caso sempre nella serata di venerdì a Fagagna, in questo caso il tasso alcolemico era di 2 grammi di alcol per litro di sangue. L'uomo, di 47 anni e residente a Fagagna è stato fermato in viale Leopardi. Per lui è scattata la denuncia.

A Udine invece un 46enne residente in città è fuggito a bordo di una carrozzina rubata poco prima in ospedale. È successo nel corso della nottata di sabato. Artefice del furto un uomo già noto alle forze dell'ordine. A inseguirlo e bloccarlo sono stati i Carabinieri di Feletto Umberto in via Anton Lazzaro Moro.

Durante la nottata di venerdì i Carabinieri del Comando Provinciale di Udine e i Poliziotti della Questura di Udine, nell'ambito del controllo del rispetto delle misure anti- Covid-19, hanno eseguito l'accesso ad un circolo privato della provincia. Nel circolo, sono state controllate 25 persone ed elevati 2 verbali, per un valore complessivo di alcune centinaia di euro: uno a carico di un dipendente, che, impiegato dietro al bancone, quale barista, non indossava la prescritta mascherina ed uno per la mancanza della tabella informativa sui livelli teorici di tasso alcolemico. Permessi, autorizzazioni e tutte le altre disposizioni, sono risultate rispettate e il personale del circolo si è dimostrato collaborativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA