Fuga di gas, evacuata una palazzina di Codroipo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIGILI DEL FUOCOUDINE Influenzato, un uomo che abita solo in un appartamento di una palazzina di via Cesare Battisti a Codroipo, non è si è accorto che il suo alloggio si era saturato di gas metano, a causa di un malfunzionamento della tubazione che rifornisce il punto cottura della cucina. Erano le 8 di ieri quando il vicino di pianerottolo ha sentito una fortissima puzza di gas provenire dall'abitazione attigua e ha chiamato subito i vigili del fuoco. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Codroipo e un'autoscala dal...