Fuccaro, un friulano nell'Olimpo dei fisici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOUDINE C'è un friulano nell'olimpo dei fisici. Massimo Fuccaro, udinese e attuale direttore generale di Net Spa, è stato eletto nei giorni scorsi dall'assemblea nel Comitato di valutazione dell'Associazione nazionale fisica e applicazioni per il triennio 2019-2021. Il sodalizio, che promuove lo sviluppo della fisica, la ricerca scientifica e l'innovazione dei rapporti tra scienza e società, è l'organismo che riconosce la professione di Fisico in Italia.Unico rappresentante del Friuli Venezia Giulia in Anfea, Fuccaro vanta una...