Friuli Doc, conto alla rovescia Ecco la mappa della grande festa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA KERMESSEUDINE Dal 12 al 15 settembre la città di Udine farà da affascinante scenario alla grande kermesse enogastronomica e culturale Friuli Doc vini, vivande, vicende, vedute che quest'anno, più degli anni scorsi, vede coinvolti con entusiasmo e sinergia istituzioni, associazioni di categoria e i protagonisti della vita quotidiana della città come i rappresentanti dei borghi. Le vie coinvolte a pieno regime all'interno della manifestazione sono via Gemona (fino via Deciani/Santa Chiara), piazzetta San Cristoforo, piazzetta Marconi,...