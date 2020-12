CASA

UDINE (E.B.) Si rileva ancora nella fascia più bassa la maggiore concentrazione della disponibilità di spesa per l'acquisto della casa in Friuli Venezia Giulia a luglio di quest'anno. Lo rileva l'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. Tradotto in cifre significa fino a 119 mila euro pari al 64,7% a Trieste e al 59,3% a Udine. Nei due capoluoghi la fascia 120mila-169mila euro equivale al 18,9% in quello giuliano e al 28,8% in quello friulano. E poi, rispettivamente, al 9,3% e all'8,6% per quanto riguarda il range 170-249mila. Segue la fascia 250-349mila euro che corrisponde al 5,2 e al 2,4% (sempre considerando Trieste e Udine) e all'1,3 e allo 0,6% relativamente al range successivo ossia 350-474mila euro. Ed ancora la fascia 475-629mila concentra lo 0,4% a Trieste e lo 0,0 a Udine mentre l'ultimo range (oltre 630mila) concentra in entrambi i capoluoghi lo 0,3%. A livello nazionale la maggiore concentrazione della disponibilità di spesa si concentra anche nella fascia più bassa, fino a 119mila euro (26,0%). Segue con il 23,2% la fascia tra 120 e 169mila euro e con il 22,1% il range compreso tra 170 e 249mila. Si registra un aumento della percentuale di chi desidera spendere più di 250mila euro. Rispetto alla media delle grandi città si discostano Roma e Milano. Intanto, nell'ambito della manovra Finanziaria approvata in questi giorni in Consiglio regionale, al sistema casa vanno 59 milioni di euro di cui 17 milioni alle Ater e 42 per le politiche abitative che includono il sostegno al coabitare sociale e le forme innovative, sostegno alle locazioni, edilizia agevolata e convenzionata e per lo scorrimento delle graduatorie per la concessione di contributi a privati per la sostituzione di infissi e per l'installazione di pannelli fotovoltaici domestici. A queste voci si è poi aggiunto un fondo con una dotazione iniziale di 500mila euro per il 2021 (con la previsione di ulteriori 1,5 milioni per il 2022) a sostegno di politiche abitative in montagna.

