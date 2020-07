IL CASO

UDINE Vita dura per i furbetti che scaricano le immondizie dove non si dovrebbe. Palazzo D'Aronco ha infatti dichiarato guerra alle discariche abusive e all'abbandono di rifiuti: la prossima settimana, dieci fototrappole ambientali saranno installate nei punti più delicati per immortalare sul fatto i comportamenti scorretti. «I luoghi spiega l'assessore alla sicurezza, Alessandro Ciani -, sono stati scelti in base agli episodi accaduti in passato e alle segnalazioni giunta alla Net, alla Polizia ambientale e agli uffici comunali. Si tratta di telecamere intelligenti che si attivano quando ci sono movimenti e sono amovibili, quindi, su richiesta del Comune, la ditta potrà spostarle nel caso dovessero emergere episodi in posti diversi. Nel caso vengano registrate illegalità, la Polizia locale comminerà le sanzioni: si tratta di illecito amministrativo, se compiuto da privati, e di penale se è coinvolta un'impresa». Le fototrappole serviranno a beccare sul fatto non solo chi getta immondizie nei campi o in periferia, «ma anche continua Ciani -, chiunque abbandoni rifiuti dove non si può fare, compreso al di fuori dei cassonetti stradali che ancora ci sono». In tema di rifiuti, Cinzia Del Torre (Pd), e Lorenzo Patti (Siamo Udine) hanno presentato un'interrogazione per chiedere quando saranno posizionati nuovi cestini stradali nei quartieri, come previsto dalla proposta dello stesso Patti, approvata un anno fa dal consiglio: «Ad oggi dice Del Torre -, i cestini ci sono solo in centro storico mentre abbiamo osservato che, al progressivo inserimento del porta a porta, sono aumentati gli abbandoni di piccoli rifiuti, come carte di caramelle, scontrini, e, soprattutto, mozziconi di sigaretta e deiezioni di animali».

Palazzo D'Aronco vuole piantare 500 nuovi alberi tra parchi pubblici, aree scolastiche e sportive, e viali cittadini. Il Comune, infatti, ha pubblicato la gara per trovare chi fornirà e metterà a dimora le piante: un'operazione da quasi 190mila euro, di cui circa 100mila per nuove alberature e 87mila per sostituire quelle esistenti. Affidati i lavori di sistemazione del verde sul colle del Castello: saranno coinvolte in tutto 21 piante, alcune delle quali saranno abbattute, altre spostate e altre ancora potate, per un investimento di circa 37mila euro. La sistemazione del Palamostre fa un altro passo avanti: è stata infatti aggiudicata la progettazione esecutiva, che porterà la firma di un raggruppamento temporaneo di professionisti di Trieste (capogruppo Mads&Associati e mandanti Paco Ferrante, Paolo Marsich e Emiliano Mazzarotto) che si è aggiudicata l'appalto con un'offerta economica di 156mila euro (per un ribasso del 42%). Alla gara, aveva partecipato anche lo studio Avon (sempre in Rtp), che aveva predisposto il progetto di fattibilità ((fu proprio l'architetto Giulio Avon, assieme a Francesco Tentori, a firmare il progetto originale). Il 23 luglio, infatti, ci sarà la prima seduta pubblica della commissione che dovrà valutare i 5 progetti che hanno partecipato al bando di idee per l'arredo di Mercatovecchio.

