Fondi Ue per giovani agricoltori, il Fvg non brilla

IL CASOUDINE Fondi Ue per giovani agricoltori? Uso «insoddisfacente» bacchetta la Corte dei Conti analizzando l'utilizzo di 1,9 miliardi di euro attribuiti e da attribuire a livello italiano per il settennato 2014-2020 tra risorse nazionali ed europee per lo sviluppo rurale orientato al ricambio generazionale. In tale contesto il Friuli Venezia Giulia non brilla: le risorse utilizzate al 31 marzo 2018, evidenzia infatti l'indagine della Sezione di controllo degli Affari comunitari e internazionali della Corte, risultavano essere del 2,04%....