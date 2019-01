Fondi speciali per la regione La stoccata di Rizzetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAUDINE «Chiedevo dei fondi a sostegno delle regioni, come il Friuli Venezia Giulia,, pregiudicati dai regimi più vantaggiosi degli Stati esteri di confine». è lo sfogo del deputato di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto, alla notizia della bocciatura da parte della maggioranza della proposta a sua firma per sostenere la regione. «Durante i lavori per la manovra finanziaria 2019 ho presentato in aula, a tutta l'assemblea, un ordine del giorno che impegnava il Governo a far beneficiare di una serie di fondi quelle regioni, come ad...