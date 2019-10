Fondi per enti friulanisti, chiesta ora la moratoria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ISTANZAUDINE Una moratoria sulle nuove norme relative al riconoscimento e alla distribuzione delle risorse alle associazioni e agli enti friulanisti. La propone il presidente dell'Assemblea della comunità lingustica friulana Markus Maurmair, in occasione della presentazione del primo corso per amministratori e dipendenti pubblici per l'approfondimento delle norme e dei contributi per le minoranze linguistiche avvenuta a Udine sabato 26 ottobre 2019. Markus Maurmair, raccolte le numerose preoccupazioni e le richieste a intervenire, anche da...