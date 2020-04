IL RICORDO

UDINE Ieri una delegazione dell'Anpi di Udine, composta dalla presidente della sezione Anpi Città di Udine, Antonella Lestani, e dal vice presidente Alessio Vicario, accompagnata dai rappresentanti della Protezione civile, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento del Covid-19, hanno deposto una corona d'alloro alla lapide posta sul muro esterno del carcere di Udine, in via Spalato, per celebrare il 75° anniversario della barbara strage compiuta dalle famigerate SS di Hitler che, nell'aprile del 1945, massacrarono 29 partigiani. All'epoca il carcere di Udine era usato dai tedeschi come un serbatoio da cui pescare le vittime da fucilare per rappresaglia, come era successo per i fucilati al cimitero l'11 febbraio, in risposta all'attacco alle carceri del 7 febbraio, con la liberazione di decine di prigionieri.

All'alba del 9 aprile di quell'anno, ventinove partigiani condannati a morte da un tribunale di guerra tedesco furono fucilati in tre gruppi: il primo contro il muro del cortile interno, a sinistra per chi entra; il secondo a destra; e quindi il terzo. Gli altri prigionieri udirono prima delle raffiche di mitra e copi di fucile, infine gli isolati colpi di pistola per il colpo di grazia a quelli che davano ancora segni di vita. La mattina di 22 giorni dopo, Udine fu liberata e il sindaco nominato dal CLN, Giovanni Cosattini, nel pomeriggio accoglieva le truppe inglesi e neozelandesi che entravano in città da Viale Venezia.

