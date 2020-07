FINANZA

UDINE Cambio oggi al vertice del comando provinciale della Guardia di Finanza di Udine: al colonnello Sergio Schena, arrivato nel capoluogo friulano nel settembre di quattro anni fa e ora in viaggio verso il team del Comando regionale delle Fiamme Gialle, succede il colonnello Enrico Spanò, veneto d'origine, con alle spalle incarichi operativi in diverse regioni e al Comando generale e ora proveniente da Roma, dove ha concluso il corso di Alta formazione alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia. Il passaggio di consegne avviene nel segno della «continuità d'azione» assicurato da un'istituzione che va oltre e sopra il singolo, evidenziano entrambi, ma soprattutto in un momento cruciale di cambiamento nelle priorità d'azione della Guardia di Finanza, a seguito degli scenari aperti da Covid-19. «Priorità al contrasto dei reati fiscali più gravi connessi alla frode mette in ordine il colonnello Schena -, priorità al monitoraggio sulle possibili distorsioni della spesa pubblica, stretto monitoraggio sulle possibile infiltrazione della criminalità organizzata, la cui disponibilità di risorse potrebbe incontrare la fragilità di un tessuto produttivo danneggiato dalla crisi generata dalla pandemia». Una riorganizzazione delle priorità che non cambia la natura del corpo di polizia, ma che mette in risalto «la grande capacità di adattarsi al cambiamento sottolinea il neo comandante Spanò -. Ci contraddistingue un dinamismo che ci consente di percepire i mutamenti in atto e di ricalibrare le attività sul territorio».

MINACCE

Dall'osservatorio della Guardia di Finanza il post Covid ha delineato quelle che Spanò definisce «le grandi minacce», ovvero alcune patologie che potrebbero innescarsi a fronte dell'ingente spesa pubblica in atto e che verrà, di un'economia che deve cercare di reagire facendo in modo che al suo interno non si sviluppino situazioni di concorrenza sleale, di appalti più cospicui e numerosi a seguito delle maggiori disponibilità di spesa degli enti pubblici. Ulteriore minaccia da contrastare, il riciclaggio e le infiltrazioni di un'economia illegale che «può cogliere le debolezze del territorio». Se nella prima fase dell'emergenza Covid le Fiamme Gialle hanno spese molte delle loro energie nel presidiare il territorio, per far rispettare le norme che il legislatore andava producendo sia per quanto riguarda le misure anti epidemia che per l'avvio graduato delle attività produttive, in questa seconda fase «guardiamo alla ripresa economica, che aggiunge il nuovo comandante passa attraverso attori e imprese virtuosi, ma che può avere in campo anche soggetti che non hanno obiettivi legittimi». Schena, che diventa Capo Ufficio Pianificazione programmazione e controllo del Comando Regionale Fvg di Trieste, ha contraddistinto la sua azione di comando con il miglioramento del livello di efficienza dell'attività operativa e della razionalizzazione organizzativa, con l'obiettivo di mettere il personale del Corpo nelle migliori condizioni per operare. Partendo da Udine porta con sé anche l'esperienza «di uno staff competente, responsabile, qualificato, che ha passione» e senza il quale «sarebbe complesso» coordinare quotidianamente una realtà che conta 600 uomini e 17 articolazioni, con diverse competenze tra soccorso alpino, ambito giudiziario, ordine pubblico, investigativo.

UDINE

Spanò arriva a Udine «molto contento di essere in uno splendido territorio e importante anche nella tradizione del Corpo, essendo stato sede di una Legione». Conosce già la città, ma l'impegno «è a integrarmi, per cogliere appieno le esigenze della cittadinanza». Udine, riassume Schena facendo anche sintesi dei suoi quattro anni operativi, «è un territorio che rappresenta metà dell'economica regionale ed è perciò esposto ai fenomeni illeciti che contraddistinguono le economie ricche. Inoltre, è parte di una regione in cui sono impiegate molte risorse pubbliche, di provenienza regionale, statale, europea. Il nostro sforzo quotidiano conclude è quello di mantenere la legalità in questo contesto e a normative vigenti, facendo in modo che non vi siano soggetti e situazioni che alterino la concorrenza o si sottraggano al dovuto»

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

