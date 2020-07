IL PASSO IN AVANTI

UDINE In tempi di crisi è ora di razionalizzare: ritorna in primo piano la fusione tra Udine Gorizia Fiere e la Fiera di Pordenone. «Sono 10 anni che ne se parla e ogni anno che passa è un anno in più senza una fusione sostiene l'amministratore unico dell'ente udinese, Lucio Gomiero - ma la scelta non spetta alla singola fiera; se le due fiere più grandi d'Italia, la seconda e la terza, pensano di fondersi un motivo ci sarà. Ogni anno di ritardo è un anno perso».

OLTRE IL TAGLIAMENTO

Se la decisione non è in capo a un solo amministratore o, nel caso di Pordenone, a un presidente, ben altro peso hanno le parole del presidente della Camera di Commercio Pn-Ud, quella sì fusa, Giovanni Da Pozzo, pronto a incoronare Pordenone alla presidenza di un ente unico. «Le fiere già prima del Covid non funzionavano, perché le fiere con bilancio in attivo erano molto poche, due o tre, nemmeno quella di Milano spiega Da Pozzo Il mondo della comunicazione, della digitalizzazione ha offerto molte opportunità alle imprese per presentare i propri prodotti. Post Covid? Peggio che peggio - è l'analisi cruda ma sincera del presidente - Non possiamo pensare che un mondo che in passato è stato utile e funzionale non debba essere modificato» tra divieti di assembramenti e mille difficoltà.

ECONOMIE DI SCALA

Se a Udine alcuni momenti come Casa Moderna trovano ancora spazio e fanno anche buoni numeri, questo oggi pare non bastare, «quello che è un problema, sia per Udine, sia per Pordenone puntualizza è sostenere dei costi molto pesanti per le infrastrutture tra manutenzioni e ammortamenti, a fronte di alcuni eventi che possono essere remunerativi o meno. Quindi bisogna trovare una soluzione». La ricetta per Da Pozzo è chiara e semplice: «Mantenere gli appuntamenti sul territorio, trovare una sinergia, volente o nolente, con Pordenone e la Camera di Commercio è socia di maggioranza a Udine e di minoranza a Pordenone - e cercare un modello diverso dal passato, perché la situazione che viviamo in questi giorni non ci dà più la possibilità di fare quello che abbiamo fatto in passato».

Stop, dunque, alle chiacchiere, soprattutto da polemica politica e guardare la realtà. «Personalmente conclude Da Pozzo penso che la soluzione migliore sia avere un'unica fiera in regione e quella che più si è meritata di aggiudicarsi la sede e la presidenza è quella di Pordenone. Una regione così non può permettersi di avere un sistema fieristico complesso».

CONTI IN ROSSO

Un pensiero in linea con quanto dichiarato solo pochi giorni fa dall'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, che ha ribadito la necessità di un'aggregazione, anche in virtù dei bilanci in rosso di entrambi gli enti nel 2019 e con un 2020 non certo facile. Udine ormai da anni non riesce a chiudere il bilancio in attivo, ma questa volta tocca anche a Pordenone. Negli anni passati, l'ente della Destra Tagliamento in virtù dei conti in ordine, si era dimostrata refrattaria al fondersi con una fiera dai bilanci in rosso. Ma il momento difficile ha toccato tutti, così anche a Pordenone i bilanci degli ultimi anni hanno chiuso in calare e, per quanto il bilancio 2018 abbia visto un utile di mezzo milione di euro, nel 2019 la chiusura è stata di nuovo in negativo. Bilanci a parte, la questione è aperta da anni e a ogni cambio di vertice la posizione da Udine non cambia. L'ex presidente Luciano Snidar dall'inizio del suo mandato si era dichiarato pronto a cedere le chiavi di casa e la leadership della fiera unica se fosse servito a mandare in porto la fusione.

Prima di lui, Luisa De Marco ha sempre sostenuto con convinzione la necessità di una fusione con la fiera di Pordenone, matrimonio che durante il suo mandato non si celebrò, come non si è celebrato in seguito. Ma i tempi cambiano e soprattutto rendono urgente una scelta, per altro già intrapresa da realtà ben più grandi come Rimini-Vicenza e Bologna.

Lisa Zancaner

