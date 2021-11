Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAUDINE Ad una settimana dall'apertura delle candidature, i colloqui prenotati alla Fiera del Lavoro FVG superano già quota 800. C'è tempo fino a domenica 14 novembre per le iscrizioni ai colloqui online e fino a mercoledì 17 per la fiera in presenza: per la prima volta, infatti, la Fiera del Lavoro Fvg organizzata da Alig raddoppia le opportunità di incontro tra domanda e offerta. Venerdì 19 novembre è la giornata riservata...