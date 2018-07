«Fibra ottica indispensabile per le imprese in Carnia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INNOVAZIONETOLMEZZO Il vicepresidente del Consiglio Regionale Stefano Mazzolini fa squadra assieme ai rappresentati della municipalità di Forni di Sotto e auspica che nel breve periodo potranno essere date le risposte che i cittadini e gli imprenditori aspettano da oltre un decennio in materia di fibra ottica.Il consigliere Mazzolini ricorda che già da diverso tempo è in prima linea nel cercare di risolvere una situazione economicamente vantaggiosa per le parti in gioco e che possa finalmente sbloccare una situazione ferma da troppi anni....