FESTIVITÀ UDINE Obiettivo dichiarato: rendere i simboli della tradizione

FESTIVITÀUDINE Obiettivo dichiarato: rendere i simboli della tradizione protagonisti assoluti. Con questa missione ben chiara in mente, l'assessore ai grandi eventi Maurizio Franz si prepara a progettare il Natale e il Capodanno udinesi. Una maratona che quest'anno sarà resa più complicata per l'amministrazione (anche per i possibili risvolti sul budget) dalla scelta di Confcommercio di non fare più la raccolta delle adesioni per le luci destinate a illuminare le vie del centro, per concentrarsi invece su un'unica piazza, con un...