Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOMALBORGHETTO (T.G.) È tutto pronto in Val Rauna, sopra Ugovizza, per il grande appuntamento che oggi vedrà protagonista la transumanza, ovvero la discesa del bestiame dall'alpeggio in quota alle stalle della valle. Per festeggiare, il Comune di Malborghetto - Valbruna, in collaborazione con l'associazione culturale Ugovizza in fiore e grazie al finanziamento della Regione, ha organizzato Puanina Fest - Transumanza in Val Rauna festa...