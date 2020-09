LA FESTA

UDINE Ieri sera grande festa per via Mercatovecchio riaperta e restituita alla città, con la banda di Lavariano e la giunta Fontanini a celebrare l'evento nell'evento. Un sigillo per contraddistinguere questa edizione ad ostacoli di Friuli Doc, nata nell'era del covid fra difficoltà e disagi legati ai varchi e agli adempimenti necessari per poter organizzare la kermesse in totale sicurezza.

OSCAR GREEN

Il futuro dell'agroalimentare è nelle mani dei giovani agricoltori e operatori del settore che si affidano all'innovazione tecnologica e agronomica. Questo il concetto espresso dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari del Friuli Venezia Giulia che a Udine, nella cornice di Friuli Doc, ha preso parte alla premiazione degli Oscar Green dell'agricoltura giovane Fvg. Dalla canapa ad uso terapeutico alle uova colorate, dall'orto robotico ai ragazzi dello Zanon che rilanciano Sutrio, sono sei i progetti regionali premiati nell'ambito del concorso Coldiretti. Per l'Amministrazione regionale lo sviluppo del settore si basa sulla capacità di fare scelte innovative sulle linee agronomiche e sulla diversificazione dei prodotti realizzata attraverso un supporto tecnologico all'avanguardia. A ricevere il premio, nella Loggia del Lionello di Udine, in un evento aperto dalla relazione di Walter Filiputti, le aziende Green Innovation 4.0 di Rivignano Teor (Riccardo Zanazzo, categoria Impresa 5.Terra), Birrificio agricolo Àgro di Giais di Aviano (Dino Lorenzin, Campagna Amica), Riva Daniele di Majano (Ilenia Gomiero, Creatività), Il Giardino del Chiostro (Lorenzo Favia, Noi per il sociale, che sarà anche, a dicembre, finalista nazionale Oscar Green) e Montvert Acquaponica Fvg (Stefania Sarnataro, Sostenibilità).

L'APU

Con gli auguri più calorosi della Città di Udine, per l'occasione rappresentata dagli assessori Maurizio Franz e Antonio Falcone, e di tutto il popolo di Friuli Doc, è stata accolta la compagine (staff e giocatori) dell'Apu Old Wild West Udine che si è presentata ieri in piazza Libertà. L'importante realtà cestistica cittadina, tra poco più di due mesi comincerà la sua quinta avventura consecutiva nel campionato italiano di basket di Serie A2.

IL PROGRAMMA

Nel programma di oggi anche un gioco dell'oca rivisitato, sotto la Loggia del Lionello. È la proposta del Gruppo Folcloristico Stelutis di Udin (presieduto da Elena Sione), in collaborazione con il Comune, pensato e realizzato in esclusiva e in anteprima per Friuli Doc 2020 allo scopo di promuovere il folclore e le tradizioni friulane in modo alternativo, in un momento dove il distanziamento interpersonale è la regola (che verrà rispettata), e per creare uno spazio per l'allegria e il buonumore seguendo tutte le precauzioni del caso. L'appuntamento, dunque, è fissato per le 16 di oggi, con Stelutis in zûc, un gioco coinvolgente e divertente, arricchito con tante curiosità, notizie, momenti musicali e intermezzi vari. Proseguono le iniziative della Coldiretti Fvg a Friuli Doc. Oggi alle 11.30 la degustazione guidata di olio evo. Alle 18.30 si scoprirà invece il mondo della pasticceria che fa bene all'ambiente, attraverso l'utilizzo di sottoprodotti delle lavorazioni agricole.

