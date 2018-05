Fermo allo stop, minacciato e rapinato da due africani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIALLOCERVIGNANO Procedono per rapina i carabinieri della stazione di Cervignano dopo la denuncia sporta da un ragazzo campano di 27 anni. Mentre era fermo al volante della sua automobile a uno stop, in via Brumatti, a Cervignano, il ragazzo è stato avvicinato da due persone che ha descritto come africani. Anche loro stavano viaggiavano a bordo di una vettura e lo hanno affiancato. A quel punto, stando alle dichiarazioni del campano, i due gli avrebbero puntato contro un coltello intimandogli di consegnare subito i soldi che aveva con sé...