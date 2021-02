SOPRAVVISSUTO

VENZONE Sopravvive a sette notti all'addiaccio, con temperature rigidissime e una caviglia fratturata. A vegliare su di lui il suo cane Ash. «Se sono vivo è anche grazie a lui, che mi ha fatto compagnia». A raccontare questa drammatica avventura che fortunatamente ha avuto un lieto fine è il trentatreenne triestino Michele Benedet, tratto in salvo ieri mattina sulle Prealpi Giulie dagli uomini del soccorso alpino. Per essere rimasto sette giorni all'addiaccio le sue condizioni non sono particolarmente gravi. Se la caverà, insomma, anche se se l'è vista brutta. Ora è ricoverato all'ospedale di Udine, stremato, con una frattura alla caviglia e necessita riposo.

LA PARTENZA

Partito qualche giorno fa per compiere una traversata trascorrendo le notti in varie casere e bivacchi, come fa ogni anno, avrebbe dovuto rientrare a casa lunedì. Così non è stato e nella tarda serata di mercoledì la fidanzata ha lanciato l'allarme. Ieri mattina poco prima delle sette i tecnici del soccorso alpino Cnsas della stazione di Udine si sono imbarcati sull'elicottero della protezione civile iniziando a perlustrare dall'alto la zona della Val Venzonassa, in comune di Venzone, iniziando da Casera Navis: l'unico punto certo che la fidanzata ricordava fosse stato nominato. Un tecnico è sbarcato alla casera, mentre gli altri hanno continuato a sorvolare la zona. Poco dopo dall'alto verso forcella Tacia, è stato avvistato un baluginio metallico, che si è capito essere un telo termico e a un centinaio di metri il giovane disteso a terra vicino alla pista forestale.

LE CONDIZIONI

Era ferito e policontuso, ma cosciente. Assetato e affamato. Si era coperto con le foglie e persino con la mappa topografica. Ha raccontato di essere scivolato per diversi metri in un canale e di essersi trascinato, seppur con una caviglia rotta e altri traumi, il più vicino possibile all'acqua del torrente. In quella zona non c'è copertura del segnale telefonico. E' stato recuperato con una vericellata di una cinquantina di metri dall'elisoccorso regionale.

LA FIDANZATA

«Michele è in ospedale a Udine. Non l'ho ancora visto né sentito. So che ha una caviglia malconcia e altri traumi. E che è molto provato. Altro non so. Ho però appena recuperato il cane a Gemona, Ash, e gli sto dando da mangiare», ha raccontato ieri la fidanzata Francesca. Secondo quanto ricostruito il 33enne era andato a farsi una camminata in solitudine per un paio di giorni e lo aveva già fatto altre volte in passato. Questa volta, però, è scivolato, ma è riuscito a resistere sette giorni e sette notti con temperature rigide grazie alla tenacia e alla forza di volontà.

SELLA NEVEA

Caduta in gara per un giovane sciatore del comitato veneto, impegnato in questi giorni nel Gran premio Italia, in corso di svolgimento a Sella Nevea. L'incidente è accaduto attorno a mezzogiorno di ieri sulla pista del Canin dove si stava disputando la gara di discesa libera. Il giovane, classe 2001, è caduto procurandosi la frattura del femore. È stato soccorso e elitrasportato all'ospedale di Udine dove è stato ricoverato. Le sue condizioni non sono gravi.

