AQUILEIA Si terrà questa mattina in Ospedale a Palmanova l'interrogatorio di garanzia nei confronti di Livio Duca, l'uomo di 66 anni che nel tardo pomeriggio di martedì ha ucciso ad Aquileia con una coltellata la moglie Marinella Maurel, anch'essa di 66 anni. L'uxoricida, accusato di omicidio aggravato dal vincolo di parentela, è stato trasferito ieri dal reparto di cardiologia del Santa Maria della Misericordia di Udine all'ospedale palmarino, alla luce del miglioramento del quadro clinico, dopo che nella notte tra martedì e mercoledì, era stato colpito da un infarto dopo aver appreso che la moglie era deceduta. Quando gli investigatori che stanno seguendo l'indagine lo hanno informato del decesso, l'anziano ha pronunciato la frase allora sono un assassino prima di impallidire ed essere colto da un attacco di cuore. Soccorso d'urgenza dall'equipe medica, era stato trasferito nel nosocomio del capoluogo friulano per poi essere piantonato dagli agenti della Polizia Penitenziaria. Oggi lo raggiungerà nella struttura sanitaria della bassa friulana il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine mentre rimarrà negli uffici della procura friulana la titolare del fascicolo, la sostituto procuratore Maria Caterina Pace, anche alla luce del fatto che l'uomo dinnanzi ai militari dell'arma della Compagnia di Palmanova, seguito dal suo avvocato d'ufficio, aveva fatto capire di volersi avvalere della facoltà di non rispondere.

Parallelamente, come ha spiegato ieri in serata il procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo, è stato affidato l'incarico per l'autopsia sul corpo della vittima, che si svolgerà probabilmente entro la fine della settimana in forma garantita. «Questo ci permetterà di capire in maniera chiara la causa della morte» ha specificato De Nicolo. Le risultanze delle indagini dei carabinieri hanno fatto emergere che al culmine di una lita tra Duca e la moglie, l'uomo ha afferrato un coltello da caccia, lungo circa 20 centimetri con una lama da 9, e ha colpito la consorte una sola volta all'altezza del collo, sul lato sinistro. La donna è poi scappata in giardino verso il cancello carrabile per chiedere aiuto, ma si è accasciata subito dopo. Nonostante i tentativi di rianimazione praticati sul posto, prima dalla vicina, poi dal personale del 118, il trasporto in ospedale in codice rosso e l'immediato intervento a cui è stata sottoposta in sala operatoria, la donna è spirata qualche ora più tardi. Per quanto riguarda le motivazioni che hanno spinto Duca al gesto omicida, si rafforzano le ipotesi legate a delle preoccupazioni di tipo economico: «Anche se non ci sono al momento riscontri rispetto per esempio ad eventuali accertamenti fiscali in corso fa sapere De Nicolo da quanto appurato anche dalle parole del figlio della coppia, che è stato ascoltato assieme ad altri nelle ore successive al delitto, sono emersi segnali di preoccupazione di tipo economico che turbavano l'uomo ma è ancora presto per avere un quadro completo». Anche secondo altri parenti dell'uomo ad incidere sullo stato psicofisico di Livio avrebbe influito il periodo del lookdown con fissazioni prive di fondamento. Ad Aquileia lo sgomento tra la popolazione, i conoscenti e gli amici della famiglia non si è sopito e tutti attendono la data dei funerali per poter portare l'ultimo saluto a Marinella, casalinga, molto attiva nel volontariato cittadino e persona apprezzata per la sua generosità. Il nullaosta alla sepoltura potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana.

