L'INCONTRO

UDINE La tossicodipendenza è una malattia che affligge molte persone e coinvolge i loro familiari in situazioni dolorose dalle quali, però, è possibile uscire. È questo il messaggio che Familiari Anonimi condivideranno in un incontro in programma oggi alle 16.30 in via Mantica nella sala messa a disposizione dalla parrocchia del Redentore. Testimonianze ed esperienze di rinascita saranno raccontate direttamente dai dipendenti stessi e dai familiari che hanno trovato la serenità per vivere meglio durante tutte le fasi della malattia e per sostenere il recupero dei loro cari. Familiari Anonimi, nato a Udine e unico in regione è un gruppo di auto mutuo aiuto aperto ufficialmente lo scorso 12 ottobre e già presente in 9 regioni d'Italia. Il Friuli Venezia Giulia è la decima e ultima in ordine di tempo a dare vita a Vivi e lascia vivere. Il gruppo si rivolge alle persone che hanno problemi di relazione con un familiare o un amico che fa uso di droghe, alcol e altre sostanze e che garantisce l'anonimato di tutti i propri membri e quello dei loro familiari. Familiari Anonimi pratica il programma dei Dodici Passi e raggruppa parenti e amici che hanno affrontato la realtà della droga con una persona vicina e hanno deciso di fare qualcosa di costruttivo. Funziona come un'altra realtà presente e attiva da anni sul territorio, gli alcolisti anonimi, con la differenza che, in questo caso, alle riunioni non partecipano le persone con il problema dell'abuso ma chi gli sta accanto. Impariamo al meglio delle nostre esperienze, ma possiamo anche beneficiare delle esperienze di altri che le condividono con noi ed evitare molte sofferenze e molti errori stupidi. E questo è tutto quanto riguarda Familiari Anonimi: il gruppo si presenta con queste parole per dare sostegno a chi vive, seppure indirettamente, la realtà della droga.

