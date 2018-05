Falsi letturisti del Cafc utente sventa la truffa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TENTATIVOUDINE Sventata truffa da parte di un utente del servizio idrico di Cafc. Sabato scorso due falsi letturisti, un uomo e una donna con falso tesserino di riconoscimento su cui compariva la scritta Cafc, hanno suonato al campanello di D.S., a Basiliano, dichiarando la necessità di entrare in casa per effettuare la lettura del contatore in quanto, a loro dire, la posizione del cittadino non era regolare. Per fortuna il cittadino si è rifiutato di aprire la porta e ha segnalato il fatto immediatamente al Cafc e alle forze...