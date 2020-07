LA CLASSIFICA

UDINE A oggi il luogo in Friuli Venezia Giulia al primo posto della classifica provvisoria dei Luoghi del cuore del censimento indetto dal Fai è Villa Ottelio Savorgnan ad Ariis di Rivignano Teor, sorta probabilmente nel XVII secolo dalla trasformazione di un preesistente castello duecentesco, eretto strategicamente su un'ansa del fiume Stella, importante bacino di risorgiva, e diventato intorno al 1339 proprietà del casato dei Savorgnan, potenti signori di Udine. I Savorgnan detenevano, per conto della Serenissima, il monopolio di sale, tabacco e altre merci e accanto alla villa vennero costruiti, probabilmente già nel Seicento, magazzini per lo stoccaggio del sale. La villa mescolava funzioni economiche e di delizia, tanto che fu dotata di un giardino terrazzato all'italiana tra la facciata e il fiume, oggi purtroppo scomparso, mentre esiste ancora un ampio parco all'inglese. Nel 1885 la villa passò agli Ottelio e nel 1986 fu acquistata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che ha eseguito un intervento di restauro negli anni Novanta. Dal 2015 è proprietà del Comune. Uno studioso inglese ha recentemente ipotizzato che la vicenda storica trasformata da Shakespeare in Romeo e Giulietta si sia svolta a Villa Ottelio, tra due cugini della famiglia Savorgnan. Il comitato Villa Ottelio Savorgnan partecipa al censimento Fai 2020 auspicando il restauro degli ambienti interni e la valorizzazione del complesso.

Per la decima edizione del censimento I Luoghi del Cuore promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo fino al 15 dicembre 2020 sarà possibile votare i propri luoghi italiani più amati e in questo modo permettere loro di essere conosciuti, tutelati e valorizzati come meritano. Un progetto a cui era molto affezionata anche la fondatrice e Presidente Onoraria del Fai Giulia Maria Crespi, scomparsa pochi giorni fa, che vedeva nei luoghi del cuore degli straordinari comunicatori di Bellezza, punti di Riferimento, ispiratori di Gioia, risvegliatori di nascoste Pulsioni Spirituali di cui tutti noi al giorno d'oggi abbiamo più che mai bisogno.

Lanciato il 6 maggio, dopo due mesi di isolamento forzato e in un momento molto delicato per l'Italia, il censimento ha riscosso fin dai primi giorni un enorme successo: a una settimana dal via erano arrivati al Fai più di 100mila voti e oggi, dopo due mesi e mezzo, sono oltre 650.000 - più del doppio rispetto a quelli registrati a luglio della precedente edizione - la maggior parte dei quali effettuati tramite il sito del progetto www.iluoghidelcuore.it. Più di 250 comitati spontanei si sono già mobilitati per raccogliere voti a favore di luoghi importanti per le rispettive comunità, in modo da proteggerli, renderne nota la bellezza e garantirgli un futuro. Per ora in Italia si contano oltre 30.000 luoghi segnalati, dei quali circa 100 hanno superato la ragguardevole soglia di 1.000 voti raccolti.

