Ex sacrestano muore mentre cura il giardino

DRAMMACHIOPRIS VISCONE (p.t.) Lutto a Chiopris Viscone per la morte improvvisa di Longhino Vittor, 75 anni, per tanti anni sacrestano nella chiesa della Parrocchia di San Zenone e San Michele e già capogruppo degli alpini. Longhino, per gli amici Il Gin, che in paese conoscevano tutti, aveva raggiunto martedì mattina la casa della figlia. Come faceva sempre, per darle una mano e per la sua grande passione per i fiori, il giardino, l'orto e gli uccellini, appena si svegliava, dopo aver fatto colazione, andava nell'abitazione della figlia, la...