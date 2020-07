IL CASO

UDINE Nessun muro contro muro da Italia Nostra al nuovo progetto che sta prendendo forma alle porte della città, per l'ampliamento nell'ex area Bertoli. Secondo Gabriele Cragnolini del direttivo di Italia Nostra-sezione di Udine, quello raggiunto dall'amministrazione «è evidentemente un compromesso, ma comunque un compromesso accettabile» fra le nuove superfici dedicate a negozi (altri 3.900 metri quadri, di cui 1500 già previsti e 2.400 nell'estensione frutto dell'ultima trattativa che era partita da una richiesta di 10mila metri quadrati da parte dei proponenti) e la necessità di mettere in sicurezza l'area con la bonifica. Cragnolini, con Renato Bosa e altre associazioni ha incontrato l'amministrazione. L'assessore Giulia Manzan, che ha già avuto un confronto con gli amministratori di Tavagnacco (e domani incontrerà le categorie economiche) intende raccogliere le proposte del territorio per l'area verde, istanze «che poi sottoporremo alla proprietà».

La nuova area commerciale, dice Cragnolini, «sarà una sorta di propaggine del Terminal nord. Di buono c'è che non si consumerà ulteriore suolo in altri luoghi. Ma è importante l'impegno al completamento della bonifica dei terreni da parte dei proponenti». Italia Nostra dà molta importanza al verde inserito nel progetto, quei 60mila metri quadri «che sono troppo pochi per essere un nuovo parco del Cormor, ma troppi per rappresentare una semplice area verde residenziale». Da qui il suggerimento alla giunta di valorizzare questo mini-polmone di piante e prato sulla scorta di quanto fatto in altre città. Cragnolini cita per esempio la Biblioteca degli alberi di Milano, disegnato dallo studio olandese Inside Outside-Petra Blaisse e realizzato da Coima nell'ambito del progetto di Porta Nuova: 10 ettari di giardino contemporaneo concepito come un maxi-Bignami delle essenze con oltre 100 specie botaniche, 500 alberi che formano 22 foreste circolari e 135.000 piante. «È chiaro che non dobbiamo fare lo stesso, ma si può trarre ispirazione». Italia Nostra, poi, punta molto sulla funzione didattica che potrebbe rivestire l'area, magari coinvolgendo le scuole, per rinverdire (ed è proprio il caso di dirlo) le vecchie tradizioni delle «feste degli alberi». Da qui l'idea dei cantieri didattici, piccole aree dedicate alle scuole elementari, nella consapevolezza che «ogni albero può essere uno spunto» per una lezione, una storia o un'avventura. Secondo l'assessore Manzan «la loro proposta di verde ha una finalità sociale e quindi meritevole di essere presa in considerazione. Poiché questa zona verde in futuro sarà gestita dal Comune, è pensabile un suo utilizzo anche per scopi didattici».

Diversa la posizione di Fridays for future (rappresentata da Ugo Rossi) e del Comitato Udine Nord verde vivibile (presente Francesca Leonutti), che oltre all'idea del bosco urbano, vorrebbero che una parte dell'ex area industriale di Molin Nuovo si trasformasse in un parco fotovoltaico per alimentare una serra verde dove ora sorgono i capannoni dismessi.

