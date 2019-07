CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EVENTIUDINE (AL.PI.) Era il 2010, quando un gruppo di bar di via Paolo Sarpi decise di unire le forze per ideare una manifestazione che animasse la strada durante la settimana: la formula fu un grande successo e da allora è continuata ogni anno, proponendo serate estive di musica ed enogastronomia capaci di attirare un sacco di persone e trasformandola in una delle iniziative più apprezzate del centro città. E anche l'estate 2019 conferma il ritorno dei Mercoledì dei Sarpi, giunti alla loro decima edizione. In questo anniversario dicono...