Epidemia di virus del Nilo, in Friuli il sistema sangue regge bene

SALUTEUDINE Il sistema sangue regge di fronte all'epidemia di West Nile Virus. Pochissimi, finora, i donatori risultati positivi e sospesi per un mese dalle donazioni, di cui sono uno positivo a Udine. Una doppia fortuna, da un lato perché non si rischia di mettere in crisi le scorte di sangue che quest'estate non hanno risentito delle vacanze dei donatori, dall'altra perché l'Associazione friulana donatori di sangue (Afds) non è al corrente del numero di donatori sospesi e se ne aumentasse il numero non mancherebbe una certa confusione.«A...