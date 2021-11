Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAUDINE Entro due settimane sarà operativo il nuovo parcheggio in via Sabbadini, quello dell'ex frigo. Ad annunciarlo è il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini, che ha spiegato che Comune ed Ssm stanno definendo ormai gli ultimi dettagli (è necessario togliere il portone di accesso e installare le macchinette per il rilascio e il pagamento del ticket) prima dell'inaugurazione ufficiale. In quindici giorni,...