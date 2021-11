Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INTERVENTIUDINE Colpo da ben 40 mila euro in casa di una anziana udinese. L'episodio è accaduto il 30 ottobre scorso ma la notizie si è diffusa ieri. Vittima una pensionata di 75 anni, residente in via Zuglio, nel capoluogo friulano. Secondo quanto emerso dopo la denuncia ai carabinieri, la donna, nel momento in cui i malviventi sono entrati, si trovava all'interno dell'abitazione ma non si è accorta subito della loro presenza. Solo quando...