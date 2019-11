CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ENTI LOCALIUDINE Un libro mastro per mettere a disposizione degli spunti alla politica friulana alle prese con la riforma degli enti locali. Lo ha annunciato il rettore dell'ateneo di Udine Roberto Pinton.«L'università punta a produrre un libro-mastro per il futuro governo degli enti locali redatto sulla basi di solide ipotesi scientifiche, formulate dai ricercatori, per poi verificare con i decisori politici, gli amministratori, quali di queste ipotesi siano realizzabili nella realtà», ha detto Pinton, al terzo e ultimo incontro...