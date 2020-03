IMPRESE

UDINE Presentato il piano di investimenti 2020-2022 di E-Distribuzione: oltre 75 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia. La qualità del servizio elettrico e degli impianti utilizzatori a servizio della competitività delle imprese industriali. Per raggiungere l'obiettivo una ventina di aziende hanno partecipato attivamente all'incontro promosso da Confindustria, i Consorzi dell'associazione imprenditoriale e da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete a Media e bassa tensione. Obiettivo dell'iniziativa quello di individuare le migliori pratiche tecnico gestionali per ottimizzare la qualità del servizio elettrico.

L'incontro di San Giorgio di Nogaro, svoltosi presso la ditta Kemira Italy rappresentata da Stefano Tapparelli, è stato aperto da Marco Bruseschi, presidente del Coordinamento Consorzi Energia, e da Claudio Fiorentini, responsabile associazioni e stakeholders di Enel Italia.

L'evento si inserisce in un ciclo di incontri di sensibilizzazione che mira a consolidare la sinergia fra Confindustria ed E-Distribuzione. La sinergia è accompagnata da una Guida tecnica. Offerta anche l'opportunità di accedere ad una consulenza personalizzata. «La qualità del servizio e le esigenze di connessione o potenza ha sottolineato Roberto Zanchi sono gli elementi che guidano il nostro piano del triennio 2020-2022 che in Friuli Venezia Giulia prevede investimenti per oltre 75 milioni di euro. Confidiamo che la sinergia con Confindustria e i relativi Consorzi rappresenti un eccellente strumento per identificare, con ancora maggior precisione, le esigenze dei clienti ed in particolare di quelli del settore imprenditoriale. Siamo certi ha concluso Zanchi che un impegno congiunto sulle reti e sugli impianti utilizzatori consentirà di migliorare ulteriormente la competitività delle imprese».

