EDILIZIAUDINE Alleanza strategica per l'ediliziaBim, Var, Bem, open bim: a qualcuno, forse, questi termini dicono poco, ma in realtà sono le parole chiave per il futuro professionale di venti giovani friulani nel settore edile, non fosse altro perché, in questo periodo, quelle di Bim manager, Bim coordinator e Bim specialist sono le figure maggiormente ricercate dal mercato delle costruzioni, che sta vivendo una fase di robusta crescita...