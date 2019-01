Dopo la messa in sicurezza test decisivo per il ponte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀVENZONE (d.z.) Prove di carico per il ponte sul fiume Fella, nel territorio di Amaro e Venzone. Friuli Venezia Giulia Strade, dopo gli interventi di manutenzione straordinaria dei mesi scorsi, completerà le verifiche, ma per consentire le operazioni sarà temporaneamente sospesa la circolazione stradale lungo la statale 52 Carnica, dal chilometro 0+800 al chilometro 1+160, dalle 20 di oggi alle 2 di domani. Il percorso alternativo, per entrambi i flussi veicolari, prevede che chi marcia in direzione di Udine si immetta dalla statale...