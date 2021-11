Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DRAMMALIGNANO La caduta in bicicletta avvenuta nella mattinata di lunedì in via Tarvisio a Lignano è stata fatale per la lignanese Wally Gigante, 88 anni che ha battuto la testa sul cordolo del marciapiede. Immediatamente è stata soccorsa e trasportata con l'elicottero all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono subito apparse disperate: nonostante ciò i medici l'hanno sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla testa,...