Dopo anni in ospedale riceve la lettera-premio del bimbo

LA STORIA

POZZUOLO «Premiamo la casa meglio addobbata di tutto il comune di Pozzuolo. Auguri di buone feste!». Il bigliettino, l'ha trovato vicino al cancello di casa il marito di Cristina Piani, alla vigilia di Natale. Un omaggio che ha fatto commuovere la 65enne padrona di casa, rientrata finalmente nella sua abitazione dopo una lunga odissea di ospedale in ospedale, come riferisce il figlio, Simone Tutino. «Erano tre anni che non si riusciva a decorare la casa con le luci natalizie come in passato, perché eravamo tutti impegnati a seguirla in ospedale - racconta Tutino -, che fosse Pasqua, Natale o Capodanno. Eravamo sempre da lei. La mamma ha subito un gravissimo incidente stradale nel 2016 a Pozzuolo e poi ha fatto un anno di terapia intensiva all'ospedale di Udine e un anno e mezzo al Gervasutta. Adesso è costretta a muoversi in carrozzina, ma questo è stato il primo Natale a casa per lei dopo quasi tre anni. Per l'occasione, ha voluto che si mettessero tutte le luci per decorare l'abitazione. Si è fatta aiutare dalle amiche e da mia sorella Francesca. Ha anche voluto riallestire il presepe all'esterno e tutto quello che era sua abitudine fare in passat». E, in premio le è arrivato il bigliettino, scritto con una grafia infantile e corredato da un disegno a tema natalizio. «Mio padre era uscito di casa il 24 dicembre, la sera, per sistemare alcune cose nel sottoportico, quando ha notato quel pezzo di carta sulla colonna vicino al cancello. Siccome avevamo organizzato poche ore prima l'arrivo di Babbo Natale a casa per i nipotini, sulle prime papà ha pensato che fosse il pezzo della carta di qualche pacchettino scartato. Poi, però, nella busta ha trovato il messaggio e il disegno. Una cosa estremamente gradevole». Inutile dire che la signora Cristina si è commossa. Ed è subito scattato l'appello per cercare l'autore o l'autrice del messaggino. «Non si è ancora rivelato - diceva nel pomeriggio Tutino -. Speriamo che si faccia vivo o viva. Dovrebbe avere fra i cinque o i sei anni. Mamma si è molto emozionata e vorrebbe incontrare l'autrice o l'autore del disegno, che ha dimostrato grande sensibilità. Vorrebbe salutare il piccolo con la sua famiglia e regalargli una statuina del presepio o un angelo da lei realizzato a mano». L'invito è a suonare il campanello di casa a Pozzuolo. «L'indirizzo lo sapete».

Cdm

