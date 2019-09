Donne vittime di violenza una nuova casa rifugio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIOLENZASAN DANIELE Una nuova casa rifugio per donne vittime di violenza a San Daniele. L'inaugurazione della struttura ha offerto al vicegovernatore Riccardo Riccardi l'occasione per una riflessione su un tema delicatissimo. «Se avessimo pienamente abbracciato già 30 anni fa il modello della cultura dell'integrazione sociosanitaria, che ci suggerisce che certi fenomeni vanno prevenuti con una rete di assistenza territoriale in grado di coinvolgere tutti i soggetti interessati, dai servizi sociali, alle aziende sanitarie, al volontariato e...