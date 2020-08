IL RAPPORTO

UDINE Dalle protesi al seno, ai pacemaker fino agli impianti cocleari. Per la prima volta ministero della Salute pubblica il rapporto sulle attività di vigilanza sui dispositivi medici, un'attività di fondamentale importanza al fine di garantire la circolazione sul territorio nazionale di prodotti sicuri ed efficaci per i pazienti, gli utilizzatori e gli operatori sanitari.

I DATI

Degli oltre 6mila incidenti con i dispositivi medici segnalati in un anno in Italia, un centinaio arrivano dal Friuli Venezia Giulia. Il caso più clamoroso risale a una decina d'anni fa, quando anche in regione si era diffuso il panico tra le donne impiantate con le protesi al seno Pip, definite le protesi killer ma fortunatamente non usate ai tempi nelle cliniche di chirurgia plastica degli ospedali del Fvg. Ma i dispositivi sono tanti, dai disinfettanti alle apparecchiature sanitarie la cui sicurezza è un requisito imprescindibile. L'unica deroga passata alla storia, ed è storia recente, è quella contenuta nella circolare ministeriale del 5 maggio e limitata esclusivamente a quei dispositivi medici indispensabili per il contrasto all'emergenza Covid-19 e rispetto ai quali vi sia una oggettiva carenza, quei Dpi (Dispositivi di protezione individuale) che tutti hanno imparato a conoscere e a utilizzare: guanti, mascherine, visiere. In generale, il maggior numero di segnalazioni di incidenti riguarda i dispositivi per la funzionalità cardiaca, neuro-stimolatori e protesi che vanno da quelle mammarie a quelle ortopediche. Le regioni che segnalano maggiormente gli incidenti sono la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto e la Toscana, che inviano complessivamente il 54% delle segnalazioni complessive. Nelle altre regioni e Province Autonome «si può supporre scrivono gli esperti - l'esistenza di fenomeni più o meno marcati di sotto-segnalazione». Con le sue 97 segnalazioni e una media di 5,03 segnalazioni ogni 10mila dimessi, il Fvg si piazza a metà strada tra le regioni e, guardando i numeri, i più solerti a segnalare sono i fabbricanti, un po' meno gli operatori sanitari e questo è un dato comune da Nord a Sud. D'altra parte, in un anno sono oltre 500 gli avvisi di sicurezza diffusi dai fabbricanti.

I DETTAGLI

Le segnalazioni di incidente che riguardano le protesi mammarie impattano fortemente sul totale e, nonostante sia in aumento il trend delle segnalazioni di incidente anche grazie all'attività di sensibilizzazione svolta dal ministero della Salute verso gli operatori sanitari, la comunità scientifica e i fabbricant-distributori di protesi mammarie, si continua a evidenziare un fenomeno di sotto segnalazioni e una probabile diversa sensibilità alla segnalazione di incidente da parte degli operatori sanitari nelle varie regioni: in Fvg, delle 649 complessive, ne sono state fatte appena una decina. Alla luce delle recenti problematiche che, negli ultimi anni, hanno coinvolto questa tipologia di dispositivi medici, per potenziare ulteriormente le attività di vigilanza e sorveglianza, il ministero della salute sta portando avanti una piattaforma informatica che potrà portare all'istituzione dei registri regionali delle protesi mammarie per il monitoraggio clinico del paziente e per consentire la tracciabilità dei pazienti in caso di necessità, nonché seguire nel breve e lungo termine ogni singolo dispositivo impiantato. Quasi 20, invece, le segnalazioni arrivate dal Fvg per le apparecchiature sanitarie e altrettante sono quelle sui dispositivi medici del settore cardiovascolare, come pacemaker, defibrillatori e valvole cardiache.

Lisa Zancaner

